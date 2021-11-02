Московским театрам начали возвращать билеты из-за введения QR-кодов

Москва. 2 ноября. INTERFAX.RU - Зрители начали возвращать билеты на спектакли в театры Москвы, куда с 28 октября возможен доступ только по QR-коду о вакцинации или о недавно перенесенном COVID-19. В одни театры вернули много билетов, в других возврат минимален, показал опрос представителей учреждений.

"Данные на 28 октября: было сдано 236 билетов на сумму 534 тысячи. Это те люди, у которых нет QR-кода (...) достаточно значительный возврат", - рассказал "Интерфаксу" директор Вахтанговского театра Кирилл Крок.

По его словам, "были случаи, когда зрители приходили без QR-кодов, мы их не пускали и отправляли в кассу сдавать билеты и возвращали деньги".

"У нас эта система действует до 1 ноября включительно, после 1 ноября мы считаем, что всех зрителей заранее оповестили (о ведении QR-кодов для посещения)", - добавил Крок.

Директор Театра Наций Мария Ревякина также сообщила "Интерфаксу", зрители стали возвращать билеты.

"Возврат билетов происходит, люди сдают, кто-то боится, мы также сами возвращаем деньги за билеты на те спектакли, где продано больше билетов (ранее система QR-кодов позволяла продавать до 100% билетов на спектакли - ИФ). Возвратов прилично, процентов 40 сдали билеты", - сказала она.

Малый театр также столкнулся с возвратом билетов, но их возвращали в первые дни после объявления о введении QR-кодов, сообщила "Интерфаксу" директор театра Тамара Михайлова.

"У нас все получается, мы открыли еще дополнительный вход (для проверки QR-кодов). В воскресенье у нас было серьезное испытание, был (спектакль) "Мертвые души" на который проданы все билеты, и все прошло без проблем. Возвраты были достаточно большие, но они были в самом начале, сейчас уже нет", - сказала она.

В "Ленком" имени Марка Захарова билеты почти не возвращали, сообщил директор театра Марк Варшавер.

"Мы заранее предупредили людей, и на радость пришли все прививками, с паспортами. Сдача буквально 2-4 билета как в обычные дни. Билеты практически не сдаются, что радует. Это говорит о том, что люди прививаются", - отметил он.

В Московском театре имени Пушкина также сказали, что возврат билетов составил около 3-5% от количества проданных билетов.

"Зрители уже давно были готовы к введению QR-кодов для посещения театров. У большинства они есть. Общее количество обращений по вопросу возврата не более 3-5% от количества проданных билетов. Театр билеты возвращает. У всех зрителей, приходящих на спектакль, QR-код есть. Те, у кого нет, возвращают билеты заблаговременно", - сообщила собеседница агентства.

По решению правительства, из-за ухудшения ситуации с коронавирусом театрам разрешено работать в нерабочие дни с 30 октября по 7 ноября с 50-процентной заполняемостью и только по QR-кодам. В Москве это требование действует с 28 октября.