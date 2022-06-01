Минкультуры обсуждает проведение в Сочи осенью нового кинофестиваля вместо "Кинотавра"

Москва. 1 июня. INTERFAX.RU - Минкультуры обсуждает с представителями киноотрасли возможность провести в Сочи осенью кинофестиваль вместо "Кинотавра", который отменили организаторы, сообщила "Интерфаксу" глава ведомства Ольга Любимова.

"Безусловно, будет фестиваль, связанный с кинематографом, безусловно он будет в Сочи, осенью, все подробности и специфику мы обсуждаем с отраслью. В первую очередь это должен быть отраслевой очень серьезный киносмотр", - считает министр.

По ее словам, на этом фестивале могут быть представлены сериалы с интернет-платформ и короткометражное кино.

24 марта президент российского открытого кинофестиваля "Кинотавр" Александр Роднянский объявил, что фестиваль, который должен был пройти в Сочи с 13 по 20 сентября 2022 года, отменен.

29 марта Любимова пообещала, что если проведение "Кинотавра" прекратится, то будет создан национальный киносмотр.

Кинофестиваль "Кинотавр" проходил в Сочи ежегодно с 1991 года. В конкурсе полнометражного кино до 2011 года могли принимать участие только российские фильмы. Затем регламент конкурса был пересмотрен, и в нем мог принять участие любой фильм на русском языке или картина, одной из стран-производителей которых является Россия. В 2020 и 2021 годах из-за пандемии коронавируса кинофестиваль, который традиционно проводился в июне, был перенесен на сентябрь.