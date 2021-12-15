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"Союзмультфильм" представит новые серии "Ну, погоди! Каникулы" 17 декабря

Москва. 15 декабря. INTERFAX.RU - Премьера первых четырех эпизодов нового мультсериала "Ну, погоди! Каникулы" состоится 17 декабря, первую серию покажут на медиаэкранах в крупных городах страны, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе киностудии "Союзмультфильм".

В "Ну, погоди! Каникулы" зрители увидят Волка и Зайца "в локациях круглогодичного курорта, где Волк больше не будет гоняться за Зайцем, чтобы его съесть: главенствующим станет спортивный интерес", рассказали в пресс-службе. Волк будет пытаться жульничать, это станет причиной курьезных и смешных ситуаций.

Из второстепенных персонажей, кроме знакомых зрителю Бегемота, Свинки, Котенка, в сериале появятся спортивный Барсук Тим, интеллектуал Ежик Шу, модница Косуля Уля.

Мультсериал выполнен в технике 3D с элементами 2D, и, сохранив классический для анимации движок погони, представит обновленную мультвселенную, где Волк, оставаясь все тем же хулиганом, стал моложе, а Заяц, наоборот, повзрослел.

Первая серия "Лунапарк" будет показана на 79 уличных медиаэкрана в Москве, Московской области, Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде, Волгограде, Самаре, Сочи, Тюмени, Екатеринбурге, Челябинске, Новосибирске, Перми, Уфе. Для зрителей пройдет два сеанса - утренний в 8:30 и вечерний 18:00 по московскому времени.

Кроме того, с 17 декабря четыре новых эпизода мультсериала - "Лунапарк", "На чемоданах", "Быстрее, выше, сильнее" и "Пляж" станут доступны подписчикам стримингово сервиса Okko. 20 декабря мультсериал выйдет в эфир телеканалов "Карусель" и "МУЛЬТ".

Всего планируется сделать 52 серии.

Председатель совета директоров студии Юлиана Слащева назвала новый сериал "мостиком между прошлым и будущим" и "замечательным поводом собраться у экранов всей семьей".

Союзмультфильм Ну погоди! Юлиана Слащева

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