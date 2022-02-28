Зарубежные артисты отменили выступления в петербургской филармонии

Москва. 28 февраля. INTERFAX.RU - Несколько артистов отменили мартовские выступления в Санкт-Петербургской филармонии им. Шостаковича на фоне международных событий, сообщает пресс-служба филармонии.

"В связи со сложившейся международной обстановкой Айлен Притчин не сможет выступить на концерте 1 марта 2022. Программа пройдет без солиста", - говорится в пресс-релизе.

Отменен фортепианный вечер израильского и американского пианиста Ефима Бронфмана, намеченный на 4 марта, а концерт американской оперной певицы Джойс ДиДонато пока перенесен с 27 марта на 18 сентября.

Британская группа King's Singers также отменила выступление в Петербурге.

"Ансамбль King's Singers не сможет приехать в Россию и дать концерт 8 марта 2022 года. Вместо него в этот вечер выступит ансамбль "Olympic Brass"", - добавляют в пресс-службе.

15 февраля стало известно, что намеченный на 2 марта вокальный вечер немецкой певицы Вальтрауд Майер переносится на 4 октября.