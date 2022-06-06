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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:17

Музей "Сталинградская битва" обогнал по посещаемости Эрмитаж

Москва. 6 июня. INTERFAX.RU - Волгоградский музей-заповедник "Сталинградская битва" в Волгограде в 2021 году обогнал по числу посетителей Эрмитаж и Третьяковскую галерею, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе музея, ссылаясь на рейтинг издания "The Art Newspaper Russia".

"В 2021 году музей-заповедник "Сталинградская битва" посетили более 2 млн человек. По числу посетителей главный музей Волгограда занял 6 место, обогнав Эрмитаж (1,6 млн человек) и Третьяковскую галерею (1,5 млн человек)", - сказал сотрудник пресс-службы.

Рейтинг учитывал данные системы "Статистика" Минкультуры России, которая учитывает больше ста музеев по всей стране.

По данным The Art Newspaper, в 2021 году в России в топ-3 по посещаемости вошли "Петергоф" - 3,3 млн человек, музей-заповедник "Казанский Кремль" - 3 млн человек и музей-памятник "Исаакиевский собор" - 2,6 млн человек.

Сталинградская битва Эрмитаж Третьяковка Волгоград Петербург Исаакиевский собор Петергоф Казань
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