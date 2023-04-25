Главная премия Евразийской киноакадемии составит $1 млн в золотом эквиваленте

Москва. 25 апреля. INTERFAX.RU - Главная премия Евразийской киноакадемии, которая должна стать аналогом "Оскара", будет составлять миллион долларов США в золотом эквиваленте, сообщил президент Московского международного кинофестиваля, режиссёр Никита Михалков.

"Условно пока привязываясь к доллару, первая премия - миллион долларов, все остальные по 250 тысяч. При этом - в золотом исчислении. Чтобы это не было привязано к доллару впрямую", - сказал Михалков в интервью телеканалу "Россия 24" (ВГТРК) во вторник.

Он отметил, что в этом плане это дорогой фестиваль: если "Оскар" не дает прямых денег, а повышает статус и зарплату участников, то "здесь премии позволят вложить деньги в новую картину или во что-то еще".

По его словам, символом премии станет бриллиантовая бабочка - "в этом есть легкость и воздушность". "Бабочки есть во всем мире, и в евразийских всех странах есть бабочки", - пояснил Михалков.

Он подчеркнул, что в Евразийскую киноакадемию должны обязательно войти Россия, Китай, Индия и Иран.

"Я убежден, что сейчас не надо торопиться-суетиться, нужно понять всем властям этих стран, что кроме торговых, военных и любых других отношений, есть очень мощный импульс - кинематограф. Который должен создать свою хартию Евразийской академии и принципов премии. Которые будут поддерживать традиционные ценности, религиозные, исторические. Каждый год фестиваль должен проходить в отдельной стране. Стране дается право по выбору картин, которые представляют жюри Евразийской академии", - сказал Михалков.

При этом, он заметил, что в России первый фестиваль вряд ли нужно проводить. "Инерция вещь трудноменяемая, для этого нужно время, силы, убежденность и политические решения. Если мы проводим первый фестиваль, эту премию, в России, то автоматом это сегодня отпугивает огромное количество людей, которые лучше подождут, чем начнут действовать", - сказал Михалков.

Ранее Михалков сообщал, что премию Евразийской киноакадемии, которая должна стать аналогом "Оскара", могут начать вручать в 2024 году.

В сентябре 2022 года президиум национальной Академии кинематографических искусств и наук России принял решение не отправлять в этом году фильм на премию американской киноакадемии "Оскар". После этого режиссер Павел Чухрай, который возглавил Российский оскаровский комитет в 2021 году, сообщил, что покидает свой пост из-за решения президиума Киноакадемии. Комитет тогда покинули и ряд других его представителей, среди них Андрей Звягинцев, Сергей Сельянов и Владимир Котт.

Последний раз фильм от России был направлен на "Оскар" в 2021 году.