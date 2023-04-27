Михалков сообщил, что сеансы ММКФ посетили 38 тысяч зрителей

Москва. 27 апреля. INTERFAX.RU - Показы фильмов Московского международного кинофестиваля в этом году посетило 38 тыс. зрителей, сообщил на церемонии закрытия президент фестиваля Никита Михалков.

"Более 200 картин, 391 сеанс в 10 кинотеатрах Москвы, расположенных в разных концах города, 38 тыс. зрителей за неделю (...) прекрасный результат, я считаю", - сказал он и поздравил всех лауреатов с наградами.

Обладателем "Золотого святого Георгия", гран-при ММКФ, стала картина "Три брата" режиссера Франсиско Папарелья из Бразилии. "Серебряного святого Георгия" за режиссуру удостоился Тонатью Гарсия из Мексики за фильм "Черная луна". Спецприз жюри вручен ленте "ФИ 1.618" режиссера Теодора Ушева из Болгарии.

ММКФ - второй после Венецианского старейший кинофестиваль мира. Впервые ММКФ состоялся в 1935 году. Киносмотр регулярно проводится с 1959 года. До 1999 года ММКФ проводился раз в два года, затем - ежегодно. Смотр традиционно проводился в июне, но в 2018 году он был перенесен на апрель из-за Чемпионата мира по футболу. После этого было принято решение, что ММКФ будут проводить в апреле на постоянной основе.

В 2023 году фестиваль проходил с 20 по 27 апреля.