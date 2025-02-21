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OpenAI с декабря нарастила число пользователей на 33%, до 400 млн

Москва. 21 февраля. INTERFAX.RU - Число еженедельно активных пользователей (WAU) сервисов американской OpenAI в феврале выросло на 33% по сравнению с декабрем и составило 400 млн, заявил CNBC главный операционный директор разработчика ChatGPT Брэд Лайткеп.

Количество бизнес-пользователей с платной подпиской с сентября 2024 года увеличилось примерно вдвое, до 2 млн. По словам Лайткепа, многие сотрудники рекомендуют ChatGPT своим работодателям после личного использования.

В число крупнейших корпоративных клиентов OpenAI входят Uber, Morgan Stanley, Moderna и T-Mobile.

Трафик со стороны разработчиков за последние полгода также удвоился, в том числе вырос впятеро для ИИ-модели o3. Разработчики интегрируют сервисы OpenAI в собственные приложения. Лайткеп сравнивает такое использование с облачными сервисами, которые около 20 лет назад начала развивать Amazon.

"ИИ будет как облачные сервисы, - говорит он. - Вы не сможете вести бизнес, если он в конечном счете не будет работать на этих очень мощных моделях, скрытых под капотом".

Вместе с тем конкуренция со стороны китайской DeepSeek, которая недавно произвела фурор своей дешевой, но сравнимой по качеству с разработками OpenAI ИИ-моделью, не изменила мыслей американской компании в отношении открытого исходного кода, планов разработки продуктов или масштабной инвестпрограммы, сказал топ-менеджер. Модель DeepSeek имеет открытый исходный код, OpenAI - закрытый.

"DeepSeek подтверждает, насколько глубоко ИИ вошел в общественное сознание в мейнстриме - два года назад это было невообразимо, - отмечает Лайткеп. - Этот момент показывает всю мощь таких моделей и то, насколько они интересны людям".

Глава OpenAI Сэм Альтман, комментируя в январе выпуск модели DeepSeek, обещал ускорить выпуск продуктов и представить гораздо более совершенные модели искусственного интеллекта.

OpenAI DeepSeek ChatGPT Китай
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