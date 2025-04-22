ЕК расследует роль TikTok в аннулированных президентских выборах в Румынии

Москва. 22 апреля. INTERFAX.RU - Еврокомиссия (ЕК) продолжает расследование роли сервиса TikTok в предполагаемом вмешательстве в президентские выборы в Румынии в ноябре 2024 года, платформа при этом сотрудничает, заявил представитель ЕК Тома Ренье.

"В связи с предполагаемыми нарушениями TikTok в ходе этих выборов комиссия начала расследование. Это расследование продолжается. TikTok сотрудничает. TikTok, впрочем, объявил со своей стороны о некоторых изменениях, включая модерацию контента. Модераторы румынской тематики будут более активны во время предстоящих выборов", - сказал пресс-секретарь во вторник на брифинге в Брюсселе.

"Комиссия продолжает расследование и свой диалог с TikTok и также продолжает свой диалог с румынскими властями. (...) Важно напомнить, что выборы всегда будут и останутся в национальной компетенции. В обсуждениях с TikTok наша роль заключается в том, чтобы понять, в какой степени платформа соответствует или не соответствует своим обязательствам в рамках "Закона о цифровых услугах" (Digital Services Act - DSA)", - объяснил Ренье.

В первом туре президентских выборов в Румынии победил независимый кандидат Кэлин Джорджеску. 8 декабря должен был состояться второй тур, в котором предстояло конкурировать Джорджеску и председателю "Союза спасения румын" Елене Ласкони. Однако Конституционный суд Румынии единогласным решением аннулировал результаты первого тура президентских выборов из-за данных, свидетельствующих, по его мнению, о том, что выборы прошли с нарушениями.

В ходе обсуждения роли социальных сетей в победе Джорджеску в первом туре TikTok была заподозрена действующими властями Румынии в содействии иностранному вмешательству. Национальный совет по аудиовизуальным услугам Румынии призвал Еврокомиссию расследовать роль TikTok в выборах.

Повторные президентские выборы в Румынии состоятся 4 мая 2025 года.