Поиск

ЕК расследует роль TikTok в аннулированных президентских выборах в Румынии

Москва. 22 апреля. INTERFAX.RU - Еврокомиссия (ЕК) продолжает расследование роли сервиса TikTok в предполагаемом вмешательстве в президентские выборы в Румынии в ноябре 2024 года, платформа при этом сотрудничает, заявил представитель ЕК Тома Ренье.

"В связи с предполагаемыми нарушениями TikTok в ходе этих выборов комиссия начала расследование. Это расследование продолжается. TikTok сотрудничает. TikTok, впрочем, объявил со своей стороны о некоторых изменениях, включая модерацию контента. Модераторы румынской тематики будут более активны во время предстоящих выборов", - сказал пресс-секретарь во вторник на брифинге в Брюсселе.

"Комиссия продолжает расследование и свой диалог с TikTok и также продолжает свой диалог с румынскими властями. (...) Важно напомнить, что выборы всегда будут и останутся в национальной компетенции. В обсуждениях с TikTok наша роль заключается в том, чтобы понять, в какой степени платформа соответствует или не соответствует своим обязательствам в рамках "Закона о цифровых услугах" (Digital Services Act - DSA)", - объяснил Ренье.

В первом туре президентских выборов в Румынии победил независимый кандидат Кэлин Джорджеску. 8 декабря должен был состояться второй тур, в котором предстояло конкурировать Джорджеску и председателю "Союза спасения румын" Елене Ласкони. Однако Конституционный суд Румынии единогласным решением аннулировал результаты первого тура президентских выборов из-за данных, свидетельствующих, по его мнению, о том, что выборы прошли с нарушениями.

В ходе обсуждения роли социальных сетей в победе Джорджеску в первом туре TikTok была заподозрена действующими властями Румынии в содействии иностранному вмешательству. Национальный совет по аудиовизуальным услугам Румынии призвал Еврокомиссию расследовать роль TikTok в выборах.

Повторные президентские выборы в Румынии состоятся 4 мая 2025 года.

ЕК TikTok Румыния
Купить подписку на профессиональную ленту Получать Digital новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

РКН зафиксировал сбой в работе иностранных мессенджеров в РФ минувшей ночью

NYTimes сообщила об обсуждении возможной блокировки DeepSeek в США

NYTimes сообщила об обсуждении возможной блокировки DeepSeek в США

FTC обвинила Meta в получении "монопольной власти" после покупки Instagram и WhatsApp

FTC обвинила Meta в получении "монопольной власти" после покупки Instagram и WhatsApp

Минцифры РФ разработало правила формирования наборов обезличенных данных

Минцифры РФ разработало правила формирования наборов обезличенных данных

В РФ разработали правила для самозапрета на оформление сим-карт и отказа от спам-звонков

OpenAI сокращает сроки тестирования безопасности ИИ-моделей

Использующим VPN компаниям советуют отказаться от иностранных протоколов шифрования

Использующим VPN компаниям советуют отказаться от иностранных протоколов шифрования

Роскомнадзор и НСПК сообщили о сбоях в работе СБП в одном из банков

Минцифры до конца 2025 года проведет первые аукционы на частоты 5G

Минцифры до конца 2025 года проведет первые аукционы на частоты 5G

Минимум 600 тыс. IT-специалистов необходимо РФ дополнительно до 2030 года

Минимум 600 тыс. IT-специалистов необходимо РФ дополнительно до 2030 года
Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине6238 материалов
80-летие Победы в Великой Отечественной войне80-летие Победы в Великой Отечественной войне87 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов199 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости382 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2245 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе397 материалов
Ипотека в РоссииИпотека в России63 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России74 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ49 материалов
Смена власти в СирииСмена власти в Сирии171 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние228 материалов
ДТП с участием Михаила ЕфремоваДТП с участием Михаила Ефремова140 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });