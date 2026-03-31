"Ростелеком" опроверг информацию в СМИ об ограничениях домашнего интернета

Москва. 31 марта. INTERFAX.RU - ПАО "Ростелеком" опровергло появившуюся в СМИ информацию о возможном введении ограничений на домашний интернет с доступом только к "белому списку" сайтов.

Ранее ряд СМИ сообщили о возможном ограничении работы домашнего интернета в южных регионах РФ и тестировании доступа к "белому списку" сайтов.

"Ростелеком" категорически опровергает информацию о возможном введении ограничений на домашний интернет с доступом только к "белому списку" интернет-ресурсов", - говорится в сообщении крупнейшего российского оператора.

В компании напомнили, что временные ограничения вводятся уполномоченными органами только на мобильный интернет для безопасности - при наличии угрозы со стороны беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), потому что мобильные сети могут использоваться для их навигации. "Белый список" для мобильного интернета появился, чтобы абоненты даже в условиях ограничений могли пользоваться социально значимыми онлайн-ресурсами, уточняют в компании.

"Проводной интернет не может использоваться для навигации БПЛА, поэтому ограничения на доступ к интернет-ресурсам не планируются", - заявили в "Ростелекоме".