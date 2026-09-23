В США подготовили законопроект о создании министерства ИИ

Москва. 23 сентября. INTERFAX.RU - Американский сенатор Берни Сандерс и член Палаты представителей от Демократической партии Грег Касар в среду представят законопроект, призванный регламентировать дальнейшую работу над искусственным интеллектом, сообщает агентство Associated Press (AP).

По его данным, документ предполагает создание министерства ИИ, а также запрет на создание "искусственного сверхинтеллекта".

Согласно агентству, которое ознакомилось с текстом законопроекта, документ также обязывает "приостановить разработки наиболее совершенных систем искусственного интеллекта, пока новое ведомство - министерство ИИ - не определит правила обеспечения безопасности на федеральном уровне".

AP отмечает, что многие сотрудники ведущих компаний в сфере ИИ поддержали эту инициативу.

"Не нужно быть гением, чтобы сказать: "Замедлитесь!". Действительно ли мы хотим разработать сверхинтеллект, который, став умнее человека, сможет действовать независимо от человеческого контроля?" - сказал Сандерс в интервью AP.

В последние недели в США активно обсуждают идею, согласно которой дальнейшую разработку ИИ следует притормозить и убедиться, что технология не представляет угрозу человечеству. В частности, за такие меры высказались главы крупнейших американских компаний, работающих в данной сфере. Президент Дональд Трамп, со своей стороны, заявил, что не считает ИИ угрозой.

В субботу он объявил о намерении сформировать специальную структуру - "силы искусственного интеллекта" - для участия в решении вопросов по дальнейшему развитию данной отрасли.