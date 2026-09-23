Поиск

В США подготовили законопроект о создании министерства ИИ

Москва. 23 сентября. INTERFAX.RU - Американский сенатор Берни Сандерс и член Палаты представителей от Демократической партии Грег Касар в среду представят законопроект, призванный регламентировать дальнейшую работу над искусственным интеллектом, сообщает агентство Associated Press (AP).

По его данным, документ предполагает создание министерства ИИ, а также запрет на создание "искусственного сверхинтеллекта".

Согласно агентству, которое ознакомилось с текстом законопроекта, документ также обязывает "приостановить разработки наиболее совершенных систем искусственного интеллекта, пока новое ведомство - министерство ИИ - не определит правила обеспечения безопасности на федеральном уровне".

AP отмечает, что многие сотрудники ведущих компаний в сфере ИИ поддержали эту инициативу.

"Не нужно быть гением, чтобы сказать: "Замедлитесь!". Действительно ли мы хотим разработать сверхинтеллект, который, став умнее человека, сможет действовать независимо от человеческого контроля?" - сказал Сандерс в интервью AP.

В последние недели в США активно обсуждают идею, согласно которой дальнейшую разработку ИИ следует притормозить и убедиться, что технология не представляет угрозу человечеству. В частности, за такие меры высказались главы крупнейших американских компаний, работающих в данной сфере. Президент Дональд Трамп, со своей стороны, заявил, что не считает ИИ угрозой.

В субботу он объявил о намерении сформировать специальную структуру - "силы искусственного интеллекта" - для участия в решении вопросов по дальнейшему развитию данной отрасли.

Дональд Трамп США Берни Сандерс
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Трамп предложил переименовать ИИ в "суперинтеллект"

Россиянам разрешат снимать наличные в банкомате напрямую со счета цифрового рубля

 Россиянам разрешат снимать наличные в банкомате напрямую со счета цифрового рубля

ЦБ ведет неформальные консультации с криптообменниками о допуске к легальному рынку

В ЦИК РФ разделили ключи шифрования для онлайн-голосования на выборах в Госдуму

Американцы полагают, что ИИ может уничтожить человечество

 Американцы полагают, что ИИ может уничтожить человечество

Российские туристы смогут оплатить цифровую визу в Египет по прилете наличными

Предъявлять водительские права в Max можно будет уже этой осенью

Anthropic хочет привлечь рекордные $100 млрд в ходе IPO на Nasdaq с участием Nvidia

 Anthropic хочет привлечь рекордные $100 млрд в ходе IPO на Nasdaq с участием Nvidia

OpenAI не будет проводить IPO в 2026 году

 OpenAI не будет проводить IPO в 2026 году

"Вымпелком" оценил объем рынка 5G в РФ в 2027 году в 35-45 млрд рублей

 "Вымпелком" оценил объем рынка 5G в РФ в 2027 году в 35-45 млрд рублей
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 11900 материалов
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 3761 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2529 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 92 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 163 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 458 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 188 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 478 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 121 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 258 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 146 материалов