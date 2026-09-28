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"Лаборатория Касперского" предупредила о фишинговом сайте EES для туристов с шенгеном

Москва. 28 сентября. INTERFAX.RU - Российские туристы с шенгенскими визами могут стать жертвами поддельного сайта EES: мошенники просят туристов перейти на поддельный сайт и подать "миграционную декларацию", предоставив личные данные и сканы паспортов, сообщает пресс-служба "Лаборатории Касперского".

"Пользователи получают на электронную почту фишинговые письма якобы от имени управления Евросоюза по миграции. В них сообщается, что по новым правилам для пересечения границ стран Шенгенской зоны всем туристам необходимо подавать цифровую миграционную декларацию за 5 рабочих дней до въезда. Для этого им предлагается пройти регистрацию на поддельном сайте автоматической системы пограничного контроля (EES, The European Union's Entry/Exit System), которая действительно начала работу в апреле 2026 года", - говорится в сообщении.

На поддельном сайте туристов просят указать личные данные, даты и сведения о предстоящей поездке, о сопровождающих и загрузить скан загранпаспорта. Для убедительности на фейковом сайте также используется символика Европейского союза, а онлайн-ресурс доступен на нескольких языках - русском, английском, турецком, китайском, испанском.

"Мошенники уверяют: если не заполнить заявку, турист может столкнуться с дополнительными проверками при прохождении погранконтроля или даже получить временный отказ во въезде", - пояснили в пресс-службе.

Система EES сейчас не предполагает предварительной онлайн-регистрации путешественников.

Эксперты рекомендуют туристам проверять адрес отправителя письма, а любые новые процедуры уточнять непосредственно на официальном сайте консульства или визового центра. Также следует тщательно проверять сайты, прежде чем вводить какие-либо данные и не стоит загружать сканы паспорта и других документов на сторонние ресурсы.

Евросоюз Шенген EES Лаборатория Касперского
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