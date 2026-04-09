В Европе автоматизированная система EES для путешественников заработает с 10 апреля

Москва. 9 апреля. INTERFAX.RU - В Европе с 10 апреля начнет полноценно работать автоматизированная система въезда/выезда (EES), она направлена на контроль прибывающих в страны Шенгенского соглашения из третьих стран, в том числе из России, сообщает официальный портал Евросоюза.

"Сбор данных на пограничных пунктах 29 стран, входящих в Шенгенское соглашение, начнется 10 апреля. Новая система призвана заменить ручные штампы в паспортах цифровой регистрацией, а также позволит постепенно сократить очереди на паспортном контроле, поскольку исключит трудозатратные ручные проверки", - говорится в сообщении.

Система въезда/выезда предназначена для граждан стран, не входящих в ЕС, которые совершают краткосрочные поездки в страны Шенгенского соглашения. Речь идет о поездках, которые составляют не более 90 дней в течение 180-дневного периода.

При первом въезде в зону Шенгена у путешественников из третьих стран, в том числе россиян, будут собираться биометрические данные: фото лица и четыре отпечатка пальцев (дети до 12 лет освобождаются от сдачи отпечатков пальцев). Пограничники сохранят все личные данные в цифровом файле, а вместо привычного штампа в паспорте документ необходимо будет провести через электронный киоск. Система сама определит, регистрировался ли турист ранее.

Если турист уже прошел биометрию в консульстве при оформлении шенгенской визы, то пограничники внесут все недостающие данные, а биометрия при въезде не потребуется.

При последующих поездках внутри стран Шенгенского соглашения биометрию проверять не будут. Все данные в базе Entry/Exit System хранятся три года, затем их нужно будет обновить.

Путешественникам, отказавшимся предоставить биометрические данные, будет автоматически отказано во въезде. Превышение срока нахождения в странах Шенгена влечет штрафы или запрет на въезд.