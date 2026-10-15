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"Яндекс" частично восстановил функционал "Директа"

Москва. 15 октября. INTERFAX.RU - "Яндекс" восстановил доступ к личному кабинету "Директа", но функционал работает в ограниченном режиме, сообщила компания.

Так, в личный кабинет можно зайти как на сайте, так и в мобильном приложении; можно запустить созданные ранее кампании или остановить активные, пополнить баланс и установить лимиты недельного бюджета на общем счете.

Однако данные статистики могут быть неполными, нельзя редактировать настройки, а отдельные инструменты могут быть недоступны.

Функциональность сервиса восстанавливается поэтапно, отметили в "Яндексе".

С 8 по 11 октября в результате атак беспилотников пострадали ЦОДы "Яндекса" в Рязанской области, Калуге и Владимире.

Личные кабинеты рекламных сервисов "Яндекса" стали недоступны 11 октября.

"После повреждения дата-центров часть вычислительных мощностей "Яндекса" пока не восстановлена, поэтому данные обрабатываются медленнее, а статистика и отчеты в интерфейсе "Директа" могут быть неполными", - указали в компании.

"Повреждения нашей инфраструктуры могли повлиять на эффективность отдельных кампаний: автоматическим стратегиям нужно время, чтобы адаптироваться и вернуться к привычным показателям. Обычно рекламодатели дают алгоритмам несколько недель, чтобы накопить статистику и выйти на максимальную эффективность. У действующих кампаний уже есть данные, накопленные до сбоя, поэтому мы ожидаем, что адаптация займёт меньше времени", - говорит Алексей Штоколов, директор по продуктам и технологиям "Яндекс Рекламы".

Сервисом "Яндекс Директ" пользуются более 630 тыс. рекламодателей.

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