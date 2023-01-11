VK в 2023 году вложит около 300 млн рублей в российские студии видеоигр

Москва. 11 января. INTERFAX.RU - Игровое подразделение интернет-холдинга VK - VK Play в 2023 году инвестирует в видеоигровые студии порядка 300 млн рублей, пишет "Коммерсантъ" со ссылкой на презентацию компании "Развитие игровой индустрии в 2023-2024 годах", представленную на совещании с представителями отрасли в Минцифры.

VK сосредоточится на инвестициях в проекты, которые находятся на стадии прототипа или в ранней стадии разработки, уточнил источник издания, знакомый с планами компании. По его данным, студии, которые войдут в периметр VK, получат особые условия на размещение проектов на платформе дистрибуции VK Play и в магазине приложений RuStore.

Из презентации VK также следует, что холдинг планирует запустить профильные образовательные программы в вузах (ВШЭ, ВГУ, ИТМО, ПГУ, ИГЭУ, МИРЭА), что позволит ему вырастить профильных специалистов.

Топ-менеджер крупного российского разработчика видеоигр сказал изданию, что сейчас рынку не хватает стратегических инвесторов, "готовых к долгосрочным вложениям, и при этом не ожидающих 300% окупаемости". При этом он добавил, что привлекательными, скорее, будут вложения в недорогие проекты с коротким циклом разработки, так как разработку и выпуск AAA-проекта (высокобюджетные, качественные игры) невозможно окупить продажей копий только на российском рынке.

Активно привлекать аудиторию и разработчиков на свою площадку VK Play холдинг начал в 2022 году. Фактически VK продолжает стратегию компании My.Games, которую холдинг в сентябре 2022 года продал за $642 млн управляющему LETA Capital Александру Чачаве, отмечает "Коммерсантъ". В декабре My.Games объявила об уходе с российского рынка.

Инвестиционный фонд My.Games Venture Capital (MGVC) до 2022 года активно вкладывал средства в российские и зарубежные игровые студии. За 4 года компания суммарно вложила в создание видеоигр более 6 млрд рублей, говорил в 2021 году в интервью РБК сооснователь My.Games Владимир Никольский. На середину 2021 года в портфолио MGVC, по собственным данным фонда, было более 40 студий, в том числе - за рубежом. Тогда компания, по оценке InvestGame, попала в топ-15 крупнейших стратегических инвесторов в видеоигровой индустрии в мире.