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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:30

Канада откажется от оборудования Huawei и ZTE в своих сетях 5G

Москва. 20 мая. INTERFAX.RU - Правительство Канады намерено запретить использование оборудования китайских компаний Huawei Technologies и ZTE в сетях связи поколения 5G из соображений национальной безопасности, сообщает CNN.

"Мы намерены исключить Huawei и ZTE из наших сетей 5G, - сказал министр промышленности Франсуа Шампань. - Провайдерам, уже установившим такое оборудование, требуется перестать его использовать и удалить в рамках объявленного плана".

Компании должны исключить из своих 5G сетей оборудование, произведенное Huawei и ZTE, до июня 2024 года, из сетей 4G - до конца 2027 года. Затраты операторов на это компенсированы не будут, предупредил министр.

От оборудования этих китайских компаний уже отказались США, Великобритания, Австралия и Новая Зеландия.

Акции конкурирующих производителей сетевого оборудования в пятницу дорожают на этой новости. Цена бумаг шведской Telefon AB L.M. Ericsson увеличивается на 1,3%, финской Nokia Corp. - на 2,4%.

Канада Китай Франсуа Шампань Huawei ZTE
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