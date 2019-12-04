США дадут денег другим странам на закупку оборудования у конкурентов Huawei и ZTE

Москва. 4 декабря. INTERFAX.RU - США призывают другие страны не покупать телекоммуникационное оборудование у китайских Huawei Technologies и ZTE Corp, и вскоре власти выделят деньги для поддержки конкурентов этих компаний, пишет агентство Bloomberg.

Недавно созданное американское ведомство, Корпорация по финансированию международного развития США (U.S. International Development Finance Corporation, DFC), планирует потратить часть своего бюджета в размере $60 млрд для помощи развивающимся странам и компаниям в закупке оборудования у других фирм.

"США активно сосредоточились на том, чтобы убедиться в наличии реальной альтернативы Huawei и ZTE", - сказал главный исполнительный директор DFC Адам Боулер в одном из недавних интервью.

Он отказался назвать точную сумму, которая будет потрачена на инициативу, однако она может быть выгодна таким компаниям, как шведская Ericsson AB и финская Nokia Oyj, которым непросто конкурировать с Huawei и ZTE, чье оборудование зачастую стоит дешевле, но не уступает по характеристикам.

США могут предоставить финансирование конкурентам Huawei за счет выдачи кредитов или гарантий по кредитам развивающимся государствам и компаниям или даже покупки миноритарных долей в производителях оборудования.

DFC была создана в прошлом году для финансирования развития стран с низкими и средними доходами. Задача ведомства - "способствовать развитию внешней политики США за счет противостояния растущему влиянию авторитарных режимов". Ожидается, что его деятельность будет полностью санкционирована Конгрессом США в ближайшие несколько месяцев.