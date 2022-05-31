Роскомнадзор потребовал удалить из Google Play приложение Tor Browser

Москва. 31 мая. INTERFAX.RU - Роскомнадзор потребовал от Google удалить из Google Play приложение Tor Browser.

РКН ссылается на решение Саратовского районного суда.

"Суд признал содержащуюся в Tor Browser информацию запрещенной к распространению на территории Российской Федерации, а также само программное приложение, позволяющее получить доступ к запрещенному контенту и способствующее совершению уголовных преступлений", - отметили в РКН.

7 декабря 2021 года разработчики сети Tor - Tor Project - сообщили, что получили уведомление от РКН о необходимости удалить запрещенную в РФ информацию с их сайта torproject.org, иначе он будет заблокирован. Позже в тот же день в официальном блоге Tor появилось сообщение о блокировке. В реестре запрещенной в РФ информации в качестве обоснования этого шага стоит ссылка на решение Саратовского районного суда от 18 декабря 2017 года. 8 декабря 2021 года Роскомнадзор заблокировал сайт проекта сети Tor на территории РФ. 19 мая стало известно, что Саратовский областной суд отменил решение суда первой инстанции по делу сайта проекта сети Tor в РФ, дело было передано на новое рассмотрение.

Tor (от англ. The Onion Router) - открытое программное обеспечение для реализации второго и третьего поколения так называемой "луковой маршрутизации", то есть технологии анонимного обмена информацией через компьютерную сеть. Представляет собой систему прокси-серверов, позволяющую устанавливать анонимное сетевое соединение, данные внутри сети передаются в зашифрованном виде. Система используется частными лицами, общественными организациями, СМИ для работы с информаторами, бизнесом и специальными службами. Наиболее часто звучащими обвинениями в адрес сети Tor является возможность её широкого использования в преступных целях.

В блоге проекта сказано, что Россия является второй страной в мире по числу пользователей Tor, ежедневно браузером пользуются более 300 тыс. человек.