Производитель электромобилей Rivian утроил квартальный убыток

Москва. 12 августа. INTERFAX.RU - Американский производитель электромобилей Rivian Automotive Inc. увеличил чистый убыток во втором квартале в три раза и ухудшил его оценку по итогам всего 2022 года из-за сохраняющихся проблем в цепочках поставок и повышения расходов.

Чистый убыток компании в апреле-июне составил $1,712 млрд против $580 млн годом ранее. Скорректированный убыток в расчете на акцию снизился до $1,62 с $5,75 из-за увеличения числа бумаг в обращении.

Выручка составила $364 млн, годом ранее компания еще не получала доходов.

Аналитики, опрошенные FactSet, в среднем оценивали убыток компании на уровне $1,63 на акцию при выручке в $335 млн.

Rivian за прошлый квартал выпустила 4401 автомобиль, поставки достигли 4467 единиц. Это соответствует ожиданиям компании, отмечается в отчетности. Автопроизводитель подтвердил годовой прогноз производства на уровне 25 тысяч.

Операционные расходы увеличились до $1 млрд с $580 млн во втором квартале 2021 года.

Отрицательная скорректированная EBITDA составила $1,305 млрд против $559 млн годом ранее. По итогам 2022 года компания планирует зафиксировать отрицательную EBITDA на уровне $5,45 млрд по сравнению с ранее ожидавшимися $4,75 млрд.

Rivian также понизила оценку капзатрат в этом году до $2 млрд с $2,6 млрд.

За последние три месяца капитализация Rivian взлетела более чем на 60%, в то время как фондовый индекс Nasdaq Composite вырос на 12,4%.