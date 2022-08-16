Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 10:33

Суд в Москве оштрафовал австралийский сервис Freelancer на 0,5 млн рублей

Москва. 16 августа. INTERFAX.RU - Мировой суд Таганского района Москвы оштрафовал австралийский сервис Freelancer на 500 тысяч рублей за нарушение требования закона о локализации персональных данных российских пользователей, передает корреспондент "Интерфакса".

Мировой судья судебного участка N422 Таганского района Тимур Вахрамеев признал сервис нарушителем по ч. 8 ст. 13.11 КоАП.

Представители Freelancer заявили в суде, что сейчас данные россиян уже размещены в России, и попросили суд прекратить производство ввиду недоказанности правонарушения, либо ограничиться предупреждением, либо назначить наказание ниже минимально возможного в 1 млн рублей, что суд и сделал.

Freelancer - сайт австралийской торговой площадки фрилансеров, который позволяет потенциальным работодателям размещать вакансии, на которые могут отозваться заинтересованные пользователи.

Freelancer Москва Таганский суд
Купить подписку на профессиональную ленту Получать Digital новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Крупнейшая в США криптовалютная биржа Coinbase получила квартальный убыток

Минцифры опровергло планы собирать биометрию граждан для ЕБС без их согласия

Минцифры опровергло планы собирать биометрию граждан для ЕБС без их согласия

В Узбекистане объявлен конкурс на создание национальной соцсети

Минцифры предложило ввести вход на Госуслуги по биометрии

Минцифры предложило ввести вход на Госуслуги по биометрии
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });