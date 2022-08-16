Суд в Москве оштрафовал австралийский сервис Freelancer на 0,5 млн рублей

Москва. 16 августа. INTERFAX.RU - Мировой суд Таганского района Москвы оштрафовал австралийский сервис Freelancer на 500 тысяч рублей за нарушение требования закона о локализации персональных данных российских пользователей, передает корреспондент "Интерфакса".

Мировой судья судебного участка N422 Таганского района Тимур Вахрамеев признал сервис нарушителем по ч. 8 ст. 13.11 КоАП.

Представители Freelancer заявили в суде, что сейчас данные россиян уже размещены в России, и попросили суд прекратить производство ввиду недоказанности правонарушения, либо ограничиться предупреждением, либо назначить наказание ниже минимально возможного в 1 млн рублей, что суд и сделал.

Freelancer - сайт австралийской торговой площадки фрилансеров, который позволяет потенциальным работодателям размещать вакансии, на которые могут отозваться заинтересованные пользователи.