"Яндекс" не ждет снижения поисковой доли на рынке РФ после смены главной страницы

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Москва. 16 сентября. INTERFAX.RU - "Яндекс" не ожидает снижения поисковой доли на российском рынке в результате перевода основной страницы на ya.ru, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе компании.

Лаконичный ya.ru появился в 2000 году в качестве альтернативы обновленному интерфейсу yandex.ru, внешний вид которого вызвал споры среди пользователей. Именно тогда на обновленную главную страницу были добавлены запущенные в том же году "Новости". Своя аудитория у минималистичной версии "Яндекса" была, но большой популярностью этот сайт не пользовался.

В июне 2022 года компания объявила о решении вдохнуть новую жизнь в ya.ru - еще до официального анонса об обмене активов между "Яндексом" и VK. Тогда в компании объясняли, что ya.ru станет "одной из точек входа с фокусом на универсальный поиск, специализированные поисковые вертикали и Алису".

В августе, когда стало известно о сделке между компаниями, в рамках которой VK стал владельцем новостного агрегатора и "Дзена", "Яндекс" заявил о решении сменить главную страницу сайта впервые в истории после совершения сделки, сделав основной страницей тот самый альтернативный вариант - ya.ru.

Теперь прежняя основная страница с новостным агрегатором и порталом "Дзен" перешла во владение VK, с 12 сентября при обращении на yandex.ru совершается переадресация на dzen.ru - домен, принадлежащий VK. Тем не менее, домен yandex.ru остается в собственности "Яндекса" - yandex.ru доступен для просмотра страницы о компании, правовых документов и большинства сервисов.

"Яндекс" за последние годы существенно диверсифицировал бизнес-модель, однако рекламные доходы, куда включен поисковый сервис, остаются ключевой составляющей выручки: во II квартале этот показатель составил 48,4 млрд рублей, или 40% от консолидированной выручки. На российском рынке поиска "Яндекс" конкурирует с глобальным игроком - Google.

По данным аналитической системы "Яндекс Радар", в период с 29 августа по 4 сентября доля "Яндекса" на поисковом рынке России составила 62,26%, в то время как у Google - 36,38%. На мобильных устройствах доля российской компании за указанный период находилась на уровне 58,35%, у американской - 40,76%.

"Мы не ожидаем снижения поисковой доли "Яндекса", - заявил представитель компании. Аналитики "Велес Капитала" и Альфа-банка в настоящее время также не видят условий, при которых доля "Яндекса" на рынке могла бы снизиться.

"Десктоп обеспечивает только 1/3 всех запросов в "Яндексе", более 60% приходит с мобильных устройств и важнее, что происходит там. Также сервисы компании остаются завязаны на собственном поиске и с них трафик идет именно "Яндексу". "Новости" и "Дзен" сами по себе являлись важными генераторами дополнительного трафика и привлекали людей на основную страницу. Когда они станут полностью отдельными и не будут иметь ссылок на поиск Яндекса - это может несколько снизить число ежедневных обращений", - считают в "Велес Капитале".

Представитель "Яндекса" сообщил "Интерфаксу, что компания видит рост аудитории на ya.ru с момента его обновления. Абсолютные цифры в компании не раскрыли, впрочем, как и маркетинговые планы по привлечению новых пользователей на страницу. Также в компании пока не комментируют судьбу сайта yandex.ru после завершения переходного периода.

С точки зрения финансового положения компания не должна испытать влияния на доходы от рекламной выручки. Несмотря на то, что на сайте dzen.ru есть поисковая строка "Яндекса", пользователи после ввода запроса оказываются в поисковой выдаче сайта yandex.ru, на которой уже и происходит монетизация.

Одновременно с этим представитель компании допустил, что продажа "Новостей" и "Дзена" может отрицательно сказаться на финансовых результатах "Яндекса" на краткосрочном горизонте. "Конечно, продажа "Новостей" и "Дзена" может негативно повлиять на наши финансовые показатели в краткосрочной перспективе. Но мы уверены, что в будущем эта сделка позволит стать компании еще устойчивее", - отметил он.

Согласно презентации "Яндекса", в IV квартале 2021 прогнозный показатель по выручке "Дзена", который относился к экспериментальному направлению компании, составлял 18,9 млрд рублей. Финпоказатели "Новостей" (входили в направление "Поиск и Портал") "Яндекс" не раскрывал.

Пользовательский опыт

В настоящее время сайт dzen.ru старается сохранить максимально знакомый интерфейс для пользователей, привыкших пользоваться старой главной страницей "Яндекса", утверждают представители двух компаний.

В действительности, принадлежащий VK сайт сейчас содержит поисковую строку и сервис "Погода" своего конкурента на рынке, другие его продукты, например, "Кинопоиск" или "Почта", отображаются лишь при нажатии на строку поиска, а переход на них осуществляется через открытие сайтов, принадлежащих "Яндексу".

"Часть людей изначально заходили на yandex.ru ради поиска. Нам важно сохранить пользовательский опыт. Поэтому пока мы планируем сохранить ее. Также там останется Яндекс ID", - объяснил "Интерфаксу" представитель "Яндекса".

Представитель VK сообщил, у компании есть планы по работе над функциональностью dzen.ru, но не конкретизировал их. При этом в пресс-службе компании отметили, что в ближайшее время "Дзен" не будет интегрироваться с "Одноклассниками" и "ВКонтакте" - другими соцсетями, принадлежащими компании. Эти сервисы также развивают направление медиа и взаимодействуют с блогерами.

Ряд пользователей с учетной записью "Яндекса" обратили внимание на то, что их авторизация через "Яндекс ID" сохраняется на сайте dzen.ru, не требуя ввода пароля. Отвечая на вопрос о безопасности персональных данных пользователей, пресс-служба "Яндекса" уточнила, что через "Яндекс ID" можно авторизоваться на многих сторонних сайтах, однако данные не передаются третьим сторонах, несмотря на возможность входа на сайт без ввода учетных данных.

"Портал dzen.ru может получить идентификатор, который помогает ему узнать пользователя и показать ему подписки, лайки и комментарии, чтобы все рекомендации продолжили работать как ранее. Никакие другие данные пользователей Яндекса не передаются", - пояснили в компании.