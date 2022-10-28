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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 19:10

Минцифры уточнило критерий по зарплатам для аккредитации IT-компаний

Москва. 28 октября. INTERFAX.RU - Минцифры разъяснило одно из условий по аккредитации - подтверждение от ФНС соответствия средней зарплаты сотрудников IT-компании средней зарплате по региону или по стране.

Как сообщается в телеграм-канале министерства, в 2023 году для подтверждения среднего уровня будет оцениваться зарплата за четвертый квартал 2022 года и первый квартал 2023 года. В 2024 году же будет оцениваться весь 2023 год и первый квартал 2024 года.

Ведомство также напоминает, что все аккредитованные IT-компании должны в срок до 31 октября направить в ФНС согласие на раскрытие сведений, составляющих налоговую тайну. Если они это не сделают, то лишатся аккредитации.

Правительство утвердило новый порядок госаккредитации IT-компаний. Главным условием станет доля выручки от деятельности в IT-сфере не менее 30%, также будет учитываться средняя зарплата сотрудников, а компания должна будет иметь профильный IT-ОКВЭД в качестве основного. Сотрудники аккредитованной компании могут претендовать на отсрочку от мобилизации.

Минцифры ФНС
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