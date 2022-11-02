Собственники смогут через Госуслуги получать сведения о зарегистрированных в их квартирах жильцах

Москва. 2 ноября. INTERFAX.RU - Минцифры совместно с МВД поручено создать на портале Госуслуг сервис, который позволит владельцам жилья запрашивать сведения о лицах, зарегистрированных в их недвижимости.

Соответствующее постановление правительства опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.

Реализацию сервиса необходимо обеспечить до 1 января 2023 года, следует из документа.

Так, собственник жилья сможет запрашивать через портал Госуслуг адресно-справочную информацию о лицах, зарегистрированных по месту пребывания или месту жительства в жилом помещении, принадлежащем этому собственнику, без согласия жильцов.

То же касается и иностранцев. Собственник вправе запросить в отношении иностранных граждан, зарегистрированных по месту жительства или поставленных на учет по месту пребывания в принадлежащем ему жилом помещении, сведения без их согласия, в том числе через портал Госуслуг. Например, можно получить информацию о фамилии, имени, отчестве (при наличии), дате и месте рождения, гражданстве (подданстве) проживающего.

При этом срок предоставления ответов на заявления в электронном виде составляет не более 10 дней, тогда как в бумажном виде - не более 30 дней.

Как пояснили "Интерфаксу" в пресс-службе Минцифры, в июле этого года был принят федеральный закон "О внесении изменений в статью 3 Закона Российской Федерации "О праве граждан Российской Федерации на свободу передвижения, выбор места пребывания и жительства в пределах Российской Федерации" и статью 10 федерального закона "О миграционном учете иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации". В рамках него собственники недвижимости могут получить актуальную и верифицированную информацию о зарегистрированных в его недвижимости лицах из информационной системы МВД России. Для реализации этого закона и было принято указанное постановление, сообщили в министерстве.

"Так, например, постановлением также определяется возможность получения в будущем этой информации через портал Госуслуг из информационных систем МВД. Ранее информацию о зарегистрированных в квартире граждан могли увидеть, исключительно получив "справку о составе семьи" или "выписку из домовой книги". Такие документы выдавались только на бумаге и часто разными организациями (управляющей компанией, ТСЖ, ТСН, МФЦ, паспортным столом)", - объяснили в Минцифры.

Ранее в октябре на портале Госуслуг также появился сервис, с помощью которого владелец жилья может временно зарегистрировать у себя иностранца.