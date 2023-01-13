Positive Technologies оценила рост рынка кибербезопасности РФ в 2022 году в пределах 20%

Москва. 13 января. INTERFAX.RU - Рынок информационной безопасности в 2022 году, по предварительным оценкам, вырос на 10-20%, его объем может составить до 220-230 млрд рублей, заявил "Интерфаксу" директор по развитию бизнеса Positive Technologies в России Максим Филиппов.

Сначала компания предполагала, что из-за уходов западных игроков рынок информационной безопасности в 2022 году упадет на 20%.

"Но по факту произошло наоборот: по нашим предварительным оценкам, рынок вырос на 10-20%", - сказал Филиппов.

По итогам 2021 года в Positive Technologies рынок информационной безопасности в России оценивали в 180-200 млрд рублей. В 2022 году, ожидают в компании, объем рынка достигнет 220-230 млрд рублей, уточнил эксперт.

Причина роста связана в первую очередь с тем, что инфраструктура большинства клиентов столкнулась с беспрецедентными кибератаками.

"Кибербезопасность как индустрия оказалась больше готова к этой истории - мы готовы предложить альтернативы западным решениям, в отличие от IT. Те бюджеты, которые были запланированы на IT, ушли на кибербез", - пояснил он.

Другая причина - регуляторы тоже стали требовать результативной кибербезопасности, продолжил Филиппов. В частности, речь идет об указе 250 президента, в рамках которого будет запрещено использовать зарубежные инструменты в области кибербезопасности с 2025 года.

Он прогнозирует, что по итогам 2023 года рынок сохранит такую же динамику роста в 10-20%.