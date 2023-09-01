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РКН сегодня направит первые требования об удалении материалов с пропагандой ЛГБТ

Москва. 1 сентября. INTERFAX.RU - Роскомнадзор (РКН) направит первые уведомления в адрес интернет-ресурсов с требованием удалить материалы, признанные пропагандой ЛГБТ, смены пола и педофилии, в случае отказа последует блокировка, сообщил заместитель руководителя регулятора Вадим Субботин.

"К нам поступают обращения с жалобами, мы сами мониторим, на основании этого выносится экспертное решение, как положено по механизму нашего Единого реестра запрещенной информации. Сегодня уйдут первые уведомления с требованием удалить запрещенный контент. Завтра мы посмотрим, если кто-то не удалит из того перечня, который мы сегодня от граждан получили, который сами выявили, тот, соответственно, будет заблокирован", - сказал Субботин журналистам в пятницу.

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Сегодня официально открыта форма на сайте для жалоб. "Жалобы уже пошли и в хорошем объёме", - сказал замглавы ведомства.

Субботин уточнил, что, как и с другим запрещённым контентом, ресурсу будет даваться 24 часа для того, чтобы исполнить требование РКН об удалении запрещённой информации.

1 сентября вступил в силу приказ Роскомнадзора (РКН) об утверждении критериев, в соответствии с которыми материалы в интернете признаются пропагандой ЛГБТ, смены пола и педофилии и вносятся в Единый реестр запрещённой в РФ информации и блокируются в случае отказа их удалить.

По решению РКН запрещены к распространению материалы, направленные на: формирование представления о допустимости и привлекательности сексуальной связи с участием несовершеннолетних; формирование искаженного представления о социальной равноценности традиционных и нетрадиционных сексуальных отношений; формирование интереса к нетрадиционным отношениям; обоснование преимущества нетрадиционных отношений над традиционными; оправдание отказа от традиционных в пользу нетрадиционных и формирование положительного отношения к смене пола, говорится в опубликованном сегодня сообщении регулятора.

Президент РФ Владимир Путин 5 декабря 2022 года подписал законы о запрете пропаганды ЛГБТ и педофилии, информации, побуждающей к смене пола, а также о введении административной ответственности за эти правонарушения. Нововведения коснулись интернета, СМИ, книг, аудиовизуальных сервисов, кинематографа и рекламы. Не допускается также продажа товаров, в том числе импортных, содержащих информацию, за распространение которой предусмотрена административная или уголовная ответственность.

Что касается онлайн-кинотеатров (аудиовизуальных сервисов, АВС), то их владельцы обязаны, во-первых, исключить с принадлежащих им ресурсов все материалы с ЛГБТ-пропагандой, а во-вторых, обеспечить распространение аудиовизуальных произведений с демонстрацией ЛГБТ со знаком "18+" в закрытом контуре, недоступном для несовершеннолетних, разъяснили в РКН в конце июня. В противном случае они будут привлечены к административной ответственности. К концу июня регулятор выписал более двух десятков протоколов за неправильную маркировку.

Вадим Субботин Роскомнадзор
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