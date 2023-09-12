Salesforce представила новые ИИ-решения для бизнеса

Москва. 12 сентября. INTERFAX.RU - Американская Salesforce Inc., поставщик облачных корпоративных решений, на своей конференции Dreamforce представила новые инструменты на основе искусственного интеллекта (ИИ), пишет Barron's.

В частности, компания представила диалогового ИИ-ассистента Einstein Copilot, которого можно использовать с различным программным обеспечением ее разработки. Линейка продуктов Einstein также включает интерфейс Einstein GPT, запущенный ранее в этом году и выполненный в стиле чат-бота ChatGPT.

"Einstein Copilot будет способствовать росту продуктивности, помогая пользователями с их потоком работы, давая им возможность задавать вопросы естественным языком и получать релевантные, заслуживающие доверия ответы, основанные на защищенных проприетарных данных компании из Salesforce Data Cloud, - цитирует издание заявление Salesforce. - Кроме того, Einstein Copilot заранее предлагает варианты дополнительных действий за рамками запрошенного пользователем - например, рекомендует план действий после телефонного разговора по вопросу продаж или предлагает создать новую статью в сервисной базе знаний".

Новый ассистент в числе прочего может формировать сводки клиентской активности, автоматически создавать маркетинговые кампании и управлять данными каталогов.

Salesforce также представила Einstein Copilot Studio - "простой новый способ для компаний создавать ИИ-приложения совершенно нового поколения".

Einstein Copilot и Einstein Copilot Studio осенью будут запущены в пилотном режиме.