Apple урегулировала претензии Еврокомиссии в отношении Apple Pay

Москва. 11 июля. INTERFAX.RU - Европейская комиссия (ЕК) приняла антимонопольные уступки американской Apple Inc. в сфере мобильных платежей, говорится в пресс-релизе регулятора.

В частности, Apple позволит владельцам своих устройств пользоваться для бесконтактной оплаты приложениями сторонних разработчиков, а не только Apple Pay.

Благодаря этому компания избежит официальных обвинений в нарушении европейского законодательства и штрафа в размере до $40 млрд.

Комиссия в мае 2022 года уведомила ее о своем предварительном заключении, согласно которому невозможность использования бесконтактной оплаты на ее устройствах с приложениями третьих лиц может нарушать антимонопольное законодательство Европейского союза.

Акции Apple в ходе предварительных торгов в четверг дешевеют на 0,2%.