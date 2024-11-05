Соцсети не должны следить, зарегистрировались ли владельцы крупных пабликов и каналов в РКН

Москва. 5 ноября. INTERFAX.RU - Социальные сети не обязаны следить за исполнением владельцами страниц с аудиторией более 10 тыс. подписчиков закона о деанонимизации; Роскомнадзор после 1 января 2025 года сможет направлять соцсетям требования блокировать страницу или канал нарушителя, сообщает Минцифры.

"Обязанность владельца социальной сети по самопроверкам установлена статьей 10.6 ФЗ "Об информации", и предусматривает, что владельцы соцсетей обязаны мониторить свою соцсеть на предмет выявления запрещённой информации и удалять такую информацию", - говорится в ответах министерства на наиболее частые вопросы по этой теме.

"Обязанность владельцев соцсетей мониторить свою соцсеть на предмет исполнения владельцами каналов, страниц с более чем 10 тыс. пользователей обязанности по предоставлению сведений для включения таких каналов, страниц в соответствующий перечень вышеназванным ФЗ не предусмотрена", - отмечает Минцифры.

Одновременно министерство напоминает, что статья 10.6 ФЗ "Об информации" в редакции, которая вступит в силу 1 января 2025 года, предусматривает право РКН "направить соцсети требование ограничить доступ к каналу, странице с более чем 10 тыс. подписчиков до выполнения их владельцами обязанности по предоставлению сведений для включения таких канала/страницы в соответствующий перечень".

Отвечая на вопрос, будет ли площадка (соцсеть) нести ответственность за нарушение каналом (владельцем канала) требований по регистрации, Минцифры напоминает, что законом обязанность по предоставлению сведений для регистрации в перечне РКН возложена на владельцев страниц.

В министерстве уточнили, что "если количество подписчиков канала, страницы, включённых в перечень, снизилось и стало равно 10 тысячам или менее этого значения, владелец таких канала/страницы вправе подать через Госуслуги заявление об исключении этих канала/страницы из перечня". "Роскомнадзор вправе также исключить канал, страницу из перечня в случае самостоятельного установления факта снижения количества подписчиков канала/страницы ниже установленного значения", - добавили в министерстве.

8 августа президент РФ Владимир Путин подписал закон, регулирующий работу сервисов обмена мгновенными сообщениями, в частности, телеграм-каналов. Согласно закону, владельцы страниц в социальных сетях с аудиторией более 10 тыс. с 1 ноября обязаны подать в РКН сведения о себе в порядке и составе, установленном правительством.

Для незарегистрированных в перечне РКН каналов "10 тыс.+" с 1 января 2025 года законом устанавливаются следующие запреты: на размещение рекламы; на репост другими каналами их сообщений; на распространение информации о возможных способах финансирования канала и его владельца.

1 ноября Минцифры сообщило об открытии на портале Госуслуг формы для владельцев крупных пабликов и каналов соцсетях для внесения их в перечень РКН.