В Москве лед на водоемах из-за перепадов температуры стал хрупким

Москва. 27 февраля. INTERFAX.RU - В Москве из-за перепадов температуры лед на реках и водоемах стал хрупким, поэтому власти рекомендуют не выходить на лед и внимательно следить за детьми и собаками на прогулках. Об этом сообщает телеграм-канал комплекса городского хозяйства.

Для предотвращения происшествий спасатели патрулируют береговые зоны и проводят разъяснительные беседы с отдыхающими, а также со школьниками и студентами. Регулярно замеряется толщина льда на акватории Москвы-реки и внутренних водоемах, под особым контролем – места несанкционированного выхода на лед, зимнего купания и рыбной ловли.

Толщина льда на Москве-реке в районе Карамышевской набережной и в Серебряном бору составляет до 15 см, в заливах и поймах - от 12 до 30 см, на Химкинском водохранилище - до 25 см, на внутренних водоемах - от 17 до 30 см, на прудах в новой Москве - до 30 см.

Безопасность на воде в столице обеспечивают сотрудники 25 поисково-спасательных и одной пожарно-спасательной станций Московской городской поисково-спасательной службы на водных объектах, где работают более 500 специалистов.

Круглосуточное патрулирование акватории осуществляется на судах на воздушной подушке, которые способны передвигаться по воде и льду со средней скоростью 50-80 км/ч. Всего их более 25 единиц.