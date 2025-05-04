Пожар на юго-западе столицы полностью потушен
Москва. 4 мая. INTERFAX.RU - Спасатели ликвидировали пожар в девятиэтажном жилом доме на улице Генерала Тюленева в Москве, сообщило МЧС РФ в воскресенье.
"Пожар полностью ликвидирован", - говорится в сообщении.
По данным ведомства, в результате пожара два человека погибли, пятеро пострадали, в том числе двое детей.
В воскресенье вечером загорелся жилой дом на улице Генерала Тюленева на юго-западе Москвы. Произошло обрушение перекрытий между 8-м и 9-м этажами. Как сообщили "Интерфаксу" в экстренных службах, в доме мог сдетонировать газовый баллон.