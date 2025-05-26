В Москве до конца дня прогнозируют сильный ветер

Москва. 26 мая. INTERFAX.RU - В Москве до конца дня синоптики прогнозируют сильный ветер со скоростью до 17 метров в секунду, сообщает городской Департамент транспорта со ссылкой на Центр организации дорожного движения.

В связи с этим водителей просят не парковаться рядом с деревьями и шаткими конструкциями.

В столичном регионе до конца рабочей недели установилась жаркая погода. Днем метеорологи прогнозируют плюс 25 - плюс 30 градусов, по ночам плюс 13-18. Из-за жары в метро и на аэровокзалах пассажирам начали раздавать бесплатную воду.