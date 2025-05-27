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Жара ослабеет в Москве в выходные

Москва. 27 мая. INTERFAX.RU - Небольшое понижение температуры прогнозируется в Москве в выходные - вместо плюс 30 будет до плюс 25, такая температура все равно выше нормы на 3 градуса, сообщил "Интерфаксу" научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"В пятницу вечером начнется постепенное перемещение антициклона на восток. Давление будет около нормы, но появится облачность. Поэтому ночные температуры все равно высокие. (...) Но вот дневные температуры уже до плюс 20-25 градусов. Жара ослабеет", - сказал Вильфанд.

Он уточнил, что ночные температуры прогнозируются в диапазоне от плюс 11 до плюс 16 градусов.

Такая температура, как отметил научный руководитель Гидрометцентра, все равно будет выше нормы. "В течение ближайших дней температура будет на 5-7 градусов выше нормы. А в субботу и воскресенье - на 3 градуса выше нормы", - уточнил Вильфанд.

Он добавил, что в субботу в московском регионе местами прогнозируется небольшой кратковременный дождь, в воскресенье осадки будут более заметными.

Роман Вильфанд Гидрометцентр
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