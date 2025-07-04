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Энергетики полностью восстановили электричество в Сергиевом Посаде

Москва. 4 июля. INTERFAX.RU - Энергетики полностью восстановили электроснабжение потребителей Сергиево-Посадского городского округа после падения БПЛА, сообщает пресс-служба министерства энергетики Московской области в пятницу.

"Специалисты компании "Россети Московский регион" в кратчайшие сроки восстановили электроснабжение потребителей города Сергиев Посад и прилегающих деревень, которое было нарушено из-за внешнего воздействия на электрооборудование высоковольтной подстанции. Потребители получают электроснабжение в полном объеме", - говорится в сообщении.

К восстановлению подачи электроэнергии энергетики приступили после ликвидации возгорания и устранения задымления силами МЧС. Часть потребителей были мгновенно запитаны по резервным схемам, через два часа после начала восстановительных работ подача электроэнергии была возобновлена у основной части потребителей Сергиево-Посадского городского округа.

На данный момент обесточенных потребителей по электрическим сетям компании "Россети Московский регион" нет. Поврежденное электрооборудование выведено в ремонт, который будет завершен в ближайшие дни.

Как ранее сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев, в пятницу утром в Сергиево-Посадском округе было зафиксировано падение четырех беспилотников. Пострадали двое мужчин. В состоянии средней степени тяжести они госпитализированы.

По словам главы Сергиево-Посадского округа Оксаны Ерохановой, в результате атаки БПЛА произошло возгорание электроподстанции, пять микрорайонов округа оставались без электроэнергии, еще один был частично обесточен.

Сергиев Посад
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