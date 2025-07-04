В ряде сел Сергиева Посада восстановили электроснабжение после падения БПЛА

Москва. 4 июля. INTERFAX.RU - Электроснабжение части потребителей после падения БПЛА в Сергиевом Посаде восстановлено, сообщает пресс-служба министерства энергетики Московской области в пятницу.

"В ходе проведения аварийно-восстановительных работ специалисты компании "Россети Московский регион" оперативно восстановили электроснабжение части потребителей в микрорайонах Воробьевка, Птицеград, Клементьевский поселок, деревни Афанасово города Сергиев Посад", - говорится в сообщении.

Отмечается, что работы по восстановлению подачи электроэнергии продолжаются. Их проведение координирует Штаб по безопасности электроснабжения "Россети Московский регион".

Как сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев, в пятницу утром в Сергиево-Посадском округе было зафиксировано падение четырех беспилотников. Пострадали двое мужчин. В состоянии средней степени тяжести они госпитализированы.

Также, по словам главы Сергиево-Посадского округа Оксаны Ерохановой, в результате атаки БПЛА произошло возгорание электроподстанции, пять микрорайонов округа остались без электроэнергии, еще один частично обесточен.