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Резервные источники электричества подключили после падения БПЛА в Сергиевом Посаде

Москва. 4 июля. INTERFAX.RU - Энергетики "Россети Московский регион" подключили резервные источники электричества после падения БПЛА в Сергиевом Посаде, сообщает пресс-служба министерства энергетики Московской области в пятницу.

"В результате внешнего воздействия на подстанцию в микрорайоне Звездочка г. Сергиев Посад Московской области произошло технологическое нарушение. Электроснабжение части жителей района прервано. Энергетики незамедлительно приступили к замене и ремонту поврежденного оборудования. На время проведения работ большая часть потребителей будет подключена посредством резервных источников электроснабжения", - говорится в сообщении.

Проведение восстановительных работ координирует Оперативный штаб по безопасности электроснабжения "Россети Московский регион".

В пресс-службе ведомства "Интерфаксу" уточнили, что электричество в округе уже частично восстановлено. Напряжение уже подано на подстанции Вихрево, Чирково и Загорск. Остаются обесточенными часть города Сергиев Посад, деревни Березняки, Козицино, Смена, Дерюзино, Слабнево, Топорково.

Ранее, 4 июля, губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что двое мужчин пострадали в результате атаки беспилотников в Сергиево-Посадском городском округе. Пострадавшие доставлены в Сергиево-Посадскую больницу в состоянии средней степени тяжести. Угрозы жизни нет.

Ранее глава Сергиева Посада Оксана Ероханова заявила, что в результате атаки беспилотников пять микрорайонов города были обесточены.

Андрей Воробьев Сергиев Посад Московская область Россети
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