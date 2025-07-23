Пожар в жилом доме в Москве ликвидирован, число пострадавших выросло до 10

Москва. 23 июля. INTERFAX.RU - Число пострадавших при пожаре в жилом доме на Мытной улице в Москве выросло до 10, спасатели ликвидировали возгорание, сообщили в столичном главке МЧС в среду утром.

"Пожар полностью ликвидирован. К сожалению, пострадали 10 человек", - говорится в сообщении, опубликованном в телеграм-канале ведомства.

Ранее сообщалось, что на Мытной улице загорелись две квартиры и балкон на 4 этаже дома. Один человек погиб.

К тушению привлекали 34 сотрудника и 10 единиц техники МЧС России.