Сильный дождь и ветер ожидаются в Москве и области в среду и четверг

Москва. 20 августа. INTERFAX.RU - В МЧС России предупредили жителей и гостей Москвы и Подмосковья о сильном дожде с порывами ветра до 14 м/с с вечера среды до утра четверга.

"В период с 17 часов 20 августа до 10 часов 21 августа местами в Москве ожидается сильный дождь. Порывы ветра до 14 м/с", - говорится в сообщении МЧС.

В Московской области также прогнозируется сильный дождь с порывами ветра до 14 м/с в период с 13 часов среды до 10 часов четверга, заявили в региональном управлении МЧС.

Водителям автомобилей рекомендуется снизить скорость движения и увеличить дистанцию на дорогах, избегать резких маневров и не парковать машины вблизи шатких конструкций, а пешеходам - не укрываться под деревьями и не оставлять детей без присмотра.