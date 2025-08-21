Следующие в Москву с юга поезда из-за воронежского инцидента с БПЛА могут опоздать на 4 часа

Москва. 21 августа. INTERFAX.RU - Пассажирские поезда южного направления прибудут в Москву с опозданием из-за повреждения контактной сети на участке Россошь - Сохрановка после падения БПЛА, сообщили в МЖД.

"Из-за происшествия на перегоне Россошь - Сохрановка Воронежской области ожидается прибытие в Москву с опозданием пассажирских поездов южного направления. Максимальное время отклонения от графика до 4 часов", - говорится в сообщении.

Отмечается, что на Белорусском, Киевском, Казанском, Ярославском и Восточном вокзалах выделен дополнительный персонал для помощи пассажирам задерживающихся поездов.

Ранее в РЖД сообщали, что из-за повреждения контактной сети на участке Россошь - Сохрановка после падения дрона с задержками проследовали 19 пассажирских поездов.