Поиск

Следующие в Москву с юга поезда из-за воронежского инцидента с БПЛА могут опоздать на 4 часа

Москва. 21 августа. INTERFAX.RU - Пассажирские поезда южного направления прибудут в Москву с опозданием из-за повреждения контактной сети на участке Россошь - Сохрановка после падения БПЛА, сообщили в МЖД.

"Из-за происшествия на перегоне Россошь - Сохрановка Воронежской области ожидается прибытие в Москву с опозданием пассажирских поездов южного направления. Максимальное время отклонения от графика до 4 часов", - говорится в сообщении.

Отмечается, что на Белорусском, Киевском, Казанском, Ярославском и Восточном вокзалах выделен дополнительный персонал для помощи пассажирам задерживающихся поездов.

Ранее в РЖД сообщали, что из-за повреждения контактной сети на участке Россошь - Сохрановка после падения дрона с задержками проследовали 19 пассажирских поездов.

РЖД МЖД Воронежская область Москва Сохрановка Россошь
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Число автоугонов в Москве сократилось почти в 15 раз с 2010 года

Число автоугонов в Москве сократилось почти в 15 раз с 2010 года

В центре Москвы 24 августа ряд набережных перекроют для полумарафона "Лужники"

Сильный дождь и ветер ожидаются в Москве и области в среду и четверг

На АЗС Москвы литр бензина с начала года подорожал в среднем на 3 рубля

На АЗС Москвы литр бензина с начала года подорожал в среднем на 3 рубля

Дождливая погода прогнозируется в Москве с понедельника

Дождливая погода прогнозируется в Москве с понедельника

Движение транспорта по Садовому кольцу в Москве восстановлено

Автомобиль каршеринга упал в реку в Москве после столкновения с легковушкой

Москвичам предложили решить судьбу дома-книжки СЭВ на Новом Арбате

Число заявлений, поданных в московские вузы, увеличилось на 30-70% за год

Число заявлений, поданных в московские вузы, увеличилось на 30-70% за год

Депздрав Москвы опроверг информацию о паспортной пропускной системе в СПИД-центре

Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине7004 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2353 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе452 материалов
Встреча Путина и Трампа на АляскеВстреча Путина и Трампа на Аляске102 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России92 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние232 материалов
Израильская атака на ядерные объекты ИранаИзраильская атака на ядерные объекты Ирана416 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости401 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау91 материалов
Нападение на Crocus City HallНападение на Crocus City Hall336 материалов
Задержание Павла Дурова во ФранцииЗадержание Павла Дурова во Франции42 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ61 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });