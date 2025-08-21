Пользователям каршеринга в Москве предоставят тестовый период перед верификацией

Им разрешат несколько поездок перед тем, как пройти проверку личности на портале mos.ru

Москва. 21 августа. INTERFAX.RU - Пользователям каршеринга в столице перед верификацией предоставят тестовый период из нескольких поездок; в этот период сервис направит уведомления о необходимости пройти верификацию, сообщил в четверг заммэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

"Да, для комфортного перехода пользователям будет предоставлен тестовый период из нескольких поездок. В это время сервис направит несколько уведомлений о необходимости пройти верификацию", - сказал Ликсутов журналистам в рамках Международного транспортного саммита 2025.

Так он ответил на вопрос "Интерфакса" о том, планируется ли предусмотреть возможность арендовать машину с помощью каршеринга без верификации на портале mos.ru на 1-5 поездок.

По его словам, основная доля верификаций всех пользователей будет проведена до конца года.

Чтобы пройти подтверждение личности, нужно иметь полную учетную запись на mos.ru. У большинства пользователей каршеринга уже есть учетная запись на портале, что существенно упрощает для них процедуру верификации, отметил заммэра.

В дальнейшем, если личность пользователя не будет подтверждена, доступ к сервисам каршеринга будет ограничен, напомнил Ликсутов.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что пользователи каршеринга в Москве с 1 сентября будут проходить проверку личности через mos.ru. Он уточнил, что проверка пользователей каршеринга позволит властям в дальнейшем "заранее ограничивать доступ к аренде для тех, кто регулярно нарушает ПДД, а правоохранительным органам быстрее устанавливать личность водителя в случае ЧС или ДТП".

Гостям столицы из других регионов России для аренды каршеринга c 1 сентября потребуется регистрация на портале mos.ru, ее может пройти любой человек с номером телефона российского сотового оператора, сообщили ранее "Интерфаксу" в пресс-службе департамента транспорта Москвы.

Москва стала первым регионом в России, который ввёл идентификацию пользователей проката самокатов и каршеринга, а также курьерских сервисов. Новые правила в отношении пользователей каршеринга вступят в силу с 1 сентября. При этом пользователям будет предоставлен тестовый период до ноября 2025 года.