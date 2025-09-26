Дождливая погода прогнозируется в Москве в выходные

В субботу в столице может выпасть до 8 мм осадков

Москва. 26 сентября. INTERFAX.RU - В Москве в выходные ожидается дождливая погода, в субботу после полудня осадки будут более заметными, выпадет до 8 мм осадков, сообщил "Интерфаксу" научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"В ночь на субботу к Москве и Московской области начнет приближаться фронтальный раздел и увеличится облачность. Облачность прикроет землю от выхолаживания, поэтому температуры ночные будут высокие - плюс 7 - плюс 9 градусов в Москве, по области от плюс 4 до плюс 9 градусов. И начнется местами небольшой дождик", - сказал Вильфанд.

Он уточнил, что днем фронтальный раздел уже будет проходить через Москву, поэтому после полудня "начнется более заметный дождь". "Нельзя сказать, что это будет очень сильный дождь, потому что фронт будет проходить на фоне высокого давления (что не будет давать возможности образовываться сильной облачности - ИФ), но все-таки в разных районах выпадет от 2 до 8 мм осадков", - добавил Вильфанд.

Днем в субботу температура будет в диапазоне плюс 10 - плюс 12 градусов, по области до плюс 8. Такая температура будет ниже нормы на 2 градуса.

"Более заметное понижение температура начнется в воскресенье. Уже будет облачно с прояснениями, небольшой дождик еще прогнозируется, но интенсивность осадков уменьшится. Ночная температура плюс 4 - плюс 6, по области до плюс 1 градуса, особенно на севере. И днем совсем не жарко, 8-10 градусов. Вот такая температура - примерно 2-3 градуса ниже нормы", - добавил Вильфанд.