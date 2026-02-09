В движении по МЦД-2 в сторону Подольска произошел сбой

Москва. 9 февраля. INTERFAX.RU - На второй линии Московских центральных диаметров (МЦД-2, D2) в сторону Подольска поезда задерживаются из-за остановки состава по техническим причинам, станцию "Депо" поезда пока проезжают без остановки, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Центральной пригородной пассажирской компании (ЦППК).

"Движение на D2 вводится в график. На данный момент задерживаются несколько поездов из-за ранее произошедшей остановки состава по техническим причинам на станции "Депо". Он уже убран с путей вспомогательным локомотивом", - говорится в сообщении.

Чтобы попасть на станцию "Депо", пассажиры могут проехать до станции "Курьяново" и вернуться на встречном поезде.