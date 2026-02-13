В Подмосковье два человека пострадали от падения наледи с крыш

Москва. 13 февраля. INTERFAX.RU - В Солнечногорске и Ступине два человека получили травмы из-за падения наледи с крыш, по фактам возбуждены уголовные дела об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности (статья 238 УК), сообщили в подмосковном главке СКР.

В Ступине на улице Пушкина наледь упала на десятилетнюю девочку. Она получила травмы, ее положили в больницу.

В Солнечногорске на Красной улице масса снега со льдом упала на 39-летнего мужчину. Он получил травму головы.

Следователи и криминалисты проводят осмотры и допросы, планируют назначение судебно-медицинских экспертиз.

Также по фактам начались прокурорские проверки, сообщила прокуратура региона. Прокуроры проверят действия должностных лиц управляющих организаций, ответственных за содержание общего имущества многоквартирных домов, и проверят вовремя ли крыши этих домов чистили от снега.