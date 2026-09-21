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В Москве запустили пятый беспилотный трамвай

Москва. 21 сентября. INTERFAX.RU - В Москве в тестовом режиме запустили пятый беспилотный трамвай модели "Львенок-Москва", он курсирует по Краснопресненской трамвайной сети, сообщил через пресс-службу Дептранса заммэра города по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

"Сейчас у нас уже пять беспилотных трамваев, часть из которых работает в режиме лабораторий. С момента запуска умный транспорт проехал более 56 тысяч км. А москвичи совершили на нем уже более 150 тысяч поездок. До конца этого года беспилотными технологиями оснастим еще 10 трамваев. Таким образом, их общее число достигнет 15 единиц", - сказал он.

Запущенный трамвай ездит в режиме беспилотной лаборатории, собирает всю необходимую информацию, изучает маршруты и приспосабливается к различным условиям дорожного движения. После всех испытаний он будет регулярно перевозить пассажиров по маршруту.

Дептранс Максим Ликсутов Москва
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