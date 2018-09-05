Кумин обжаловал отказ Мосгорсуда снять Собянина с выборов мэра столицы

Москва. 5 сентября. INTERFAX.RU - Кандидат в мэры Москвы от КПРФ Вадим Кумин обжаловал решение Мосгорсуда, который отказался отменить регистрацию на выборах действующего мэра Сергея Собянина, сообщил "Интерфаксу" представитель Кумина Мухамед Биджев.

"Вчера мы получили полный текст решения, и сегодня на него была подана апелляционная жалоба. Мы просим Верховный суд отменить решение суда первой инстанции и принять новое решение по существу - об удовлетворении исковых требований", - сообщил агентству Биджев в среду.

Рассмотрение дела в Верховном суде России может состояться в ближайшее время, добавил он.

Мосгорсуд 3 сентября отказался удовлетворить иск Кумина, в котором он просит "отменить регистрацию кандидата на должность мэра Москвы Собянина Сергея Семеновича и вынести частное определение в адрес Московской избирательной комиссии". Согласно исковому заявлению коммуниста, действующий мэр использовал "преимущества должностного служебного положения", а именно - газеты "На Западе Москвы" и "Москва. Северо-Запад" для публикации агитационных материалов, не оплаченных из предвыборного фонда кандидата и размещенных до начала агитационного периода.

В свою очередь, представитель Собянина Михаил Барщевский, выступая в Мосгорсуде, заявил, что иск Кумина - это "не очень удачный пиар накануне выборов, чтобы хоть как-то обратить внимание СМИ на кандидата".

По мнению ответчика, истец не доказал использование мэром своего положения. "С моей точки зрения, очевидно, не представлено ни одного доказательства этому факту. Вам пытаются навязать мысль, что учредитель - это руководитель. Полностью игнорируется закон о СМИ, полностью смешиваются с грязью все московские журналисты", - подчеркнул Барщевский.

Выборы мэра Москвы пройдут в Единый день голосования 9 сентября.