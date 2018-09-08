Главные новости
В РоссииВ Google объяснили блокировку рекламных роликов НавальногоВ миреРПЦ пригрозила порвать с Константинополем в случае признания украинской автокефалииСпортСМИ сообщили о планах Джона Терри перейти в "Спартак"
Москва

Путин поздравил москвичей с Днем города

Москва. 8 сентября. INTERFAX.RU - Президента России Владимир Путин поздравил москвичей с Днем города и отметил, что столица хорошеет и благоустраивается.

"Благоустраивается, хорошеет вся Москва. Здесь везде чувствуется кипение и многогранность жизни, особый столичный размах, неутомимость тех, кто украшает город", - сказал он, выступая на открытии концертного зала "Зарядье" в центре столицы в субботу.

"Мы видим, как эти люди воплощают в реальные и полезные дела задумки и чаяния москвичей, - подчеркнул Путин. - Они создаются самими москвичами, эти новые проекты, и именно для них, для жителей города и для гостей столицы".

Президент пожелал, чтобы музыка, которая будет звучать в новом зале, объединяла, вдохновляла на добрые помыслы, поступки и свершения.

"Я хочу поздравить москвичей с Днем города. Успехов вам, - сказал глава государства. - Желаю процветания нашей любимой столице".

Здание концертного зала "Зарядье" интегрировано в ландшафт одноименного парка, за счет перепада рельефа часть его словно "встроена" в холм, а открытая часть с Китайгородского проезда - стеклянная во всю высоту. Полностью эксплуатируемая кровля концертного зала с зелеными насаждениями размещается под "стеклянной корой".

Как сообщалось, здание площадью 25,6 тыс. кв.м имеет четыре наземных и два подземных этажа.

Новая площадка не имеет аналогов в России по своим акустическим и техническим характеристикам: пространство комплекса может трансформироваться, что позволяет проводить здесь не только концерты классической музыки, но и принимать современные мультижанровые проекты. Концертный зал, репертуар которого уже составлен на год, станет частью общего культурного и образовательного пространства парка "Зарядье".

Сам парк открылся 9 сентября 2017 года.

Читайте нас в Яндекс.Новостях
Теги: Москва, Зарядье, Владимир Путин

Новости по теме

Москва
В Москве открыт участок Северо-Восточной хорды от Фестивальной улицы до Дмитровского шоссеВ Москве открыт участок Северо-Восточной хорды от Фестивальной улицы до Дмитровского шоссе
Участок свяжет со столицей платную дорогу М-11 Петербург-Москва, что позволит водителям напрямую, минуя МКАД, заехать в городПодробнее
 Московское метро в День города будет работать круглосуточноМосковское метро в День города будет работать круглосуточно
Поезда метро и МЦК будут ходить всю ночь с 8 на 9 сентябряПодробнее
 В Москве открыт участок Северо-восточной хорды от шоссе Энтузиастов до МКАДВ Москве открыт участок Северо-восточной хорды от шоссе Энтузиастов до МКАД
Новая магистраль должна улучшить транспортную ситуацию на Щелковском шоссе, шоссе Энтузиастов и Открытом шоссеПодробнее
 Суд отказался снять Собянина с выборов мэра по иску его соперника от КПРФСуд отказался снять Собянина с выборов мэра по иску его соперника от КПРФ
Вадим Кумин утверждал, что в московских районных газетах содержится незаконная агитация в пользу СобянинаПодробнее
Задержан подозреваемый в убийстве полицейского в московском метроЗадержан подозреваемый в убийстве полицейского в московском метро
Полицейского смертельно ранили из огнестрельного оружия на станции "Курская"Подробнее
 Неизвестный застрелил полицейского на станции метро "Курская" в МосквеНеизвестный застрелил полицейского на станции метро "Курская" в Москве
Подозреваемого разыскиваютПодробнее
 Во всем наземном транспорте Москвы с 1 сентября отключат турникетыВо всем наземном транспорте Москвы с 1 сентября отключат турникеты
Столичные власти подсчитали, что это позволит пассажирам сэкономить до 20 минут за одну поездкуПодробнее
 СК подтвердил факт столкновения двух теплоходов на Москве-рекеСК подтвердил факт столкновения двух теплоходов на Москве-реке
Пострадали два человека, от госпитализации они отказалисьПодробнее
Новости в разделах

Фотогалереи

Самое читаемое

Фотогалереи
Фотохроника 7 сентября6 фото
07 сентября
Фотохроника 7 сентября
Лучшие фото недели10 фото
07 сентября
Лучшие фото недели
Фотохроника 6 сентября6 фото
06 сентября
Фотохроника 6 сентября
Все фотогалереи

Выбор редакции

Недвижимость
Последние новости
Главные новости
В РоссииВ Google объяснили блокировку рекламных роликов НавальногоВ миреРПЦ пригрозила порвать с Константинополем в случае признания украинской автокефалииСпортСМИ сообщили о планах Джона Терри перейти в "Спартак"В миреСМИ узнали о попытке отравления соратника Березовского в ВеликобританииВ РоссииПричиной аварийной посадки самолета "Ютэйр" в Сочи назвали внезапный порыв ветраВ миреСМИ сообщили об американских учениях в Сирии "в ответ на российские угрозы"

МИД РФ сообщил о контроле властей над ситуацией в Басре в районе Генконсульства

Путин поздравил москвичей с Днем города

Премьер Армении заявил об отсутствии кризиса в отношениях с Россией

РПЦ пригрозила порвать с Константинополем в случае признания украинской автокефалии

РПЦ пригрозила порвать с Константинополем в случае признания украинской автокефалииВ Московском патриархате считают, что церковная дипломатия исчерпала себя в диалоге с Варфоломеем Подробнее

В правительстве Ирака назвали "политическим саботажем" беспорядки в Басре

В РПЦ пообещали учесть интересы жителей Сергиева Посада при создании "столицы русского православия"

В Google объяснили блокировку рекламных роликов Навального

В Google объяснили блокировку рекламных роликов НавальногоКомпания требует от своих клиентов соблюдения местных законов Подробнее

Завершились российские военные учения в Средиземноморье

Ким Чен Ын не приедет на Восточный экономический форум во Владивосток

Российского футболиста Черышева в Испании стали проверять на допинг

Российского футболиста Черышева в Испании стали проверять на допингСотрудников антидопинговых служб привлекли слова годичной давности отца футболиста о том, что игрок якобы применял "гормоны роста" Подробнее

Самолет США провел разведку вблизи района учений ВМФ РФ в Средиземноморье

КонтактыОб "Интерфаксе"ВакансииРеклама на сайтеКонференции
 
Interfax NewsCopyright © 1991—2018 Interfax. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения Интерфакса.

Продукты международной информационной группы "Интерфакс"

Информация о компаниях, товарах и людях

СПАРК

СПАРК-Маркетинг

АСТРА

Электронный магазин СПАРК

Interfax Dun&Bradstreet

Центр раскрытия корпоративной информации

X-Compliance

Новости и рынки

Новости "Интерфакса"

СКАН

Биржевой терминал ЭФИР

Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
   18+
Условия использования информации
Информация об ограничениях Reuters
 Дизайн – Motka.ru
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179038846947763', params: { p1: 'byueg', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');