Москва. 8 сентября. INTERFAX.RU - Президента России Владимир Путин поздравил москвичей с Днем города и отметил, что столица хорошеет и благоустраивается.
"Благоустраивается, хорошеет вся Москва. Здесь везде чувствуется кипение и многогранность жизни, особый столичный размах, неутомимость тех, кто украшает город", - сказал он, выступая на открытии концертного зала "Зарядье" в центре столицы в субботу.
"Мы видим, как эти люди воплощают в реальные и полезные дела задумки и чаяния москвичей, - подчеркнул Путин. - Они создаются самими москвичами, эти новые проекты, и именно для них, для жителей города и для гостей столицы".
Президент пожелал, чтобы музыка, которая будет звучать в новом зале, объединяла, вдохновляла на добрые помыслы, поступки и свершения.
"Я хочу поздравить москвичей с Днем города. Успехов вам, - сказал глава государства. - Желаю процветания нашей любимой столице".
Здание концертного зала "Зарядье" интегрировано в ландшафт одноименного парка, за счет перепада рельефа часть его словно "встроена" в холм, а открытая часть с Китайгородского проезда - стеклянная во всю высоту. Полностью эксплуатируемая кровля концертного зала с зелеными насаждениями размещается под "стеклянной корой".
Как сообщалось, здание площадью 25,6 тыс. кв.м имеет четыре наземных и два подземных этажа.
Новая площадка не имеет аналогов в России по своим акустическим и техническим характеристикам: пространство комплекса может трансформироваться, что позволяет проводить здесь не только концерты классической музыки, но и принимать современные мультижанровые проекты. Концертный зал, репертуар которого уже составлен на год, станет частью общего культурного и образовательного пространства парка "Зарядье".
Сам парк открылся 9 сентября 2017 года.