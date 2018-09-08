Москва. 8 сентября. INTERFAX.RU - Президента России Владимир Путин поздравил москвичей с Днем города и отметил, что столица хорошеет и благоустраивается.

"Благоустраивается, хорошеет вся Москва. Здесь везде чувствуется кипение и многогранность жизни, особый столичный размах, неутомимость тех, кто украшает город", - сказал он, выступая на открытии концертного зала "Зарядье" в центре столицы в субботу.

"Мы видим, как эти люди воплощают в реальные и полезные дела задумки и чаяния москвичей, - подчеркнул Путин. - Они создаются самими москвичами, эти новые проекты, и именно для них, для жителей города и для гостей столицы".

Президент пожелал, чтобы музыка, которая будет звучать в новом зале, объединяла, вдохновляла на добрые помыслы, поступки и свершения.

"Я хочу поздравить москвичей с Днем города. Успехов вам, - сказал глава государства. - Желаю процветания нашей любимой столице".