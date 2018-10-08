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Москва

"Красный квадрат" Малевича стал основой дизайна станции метро "Нижние Мневники"

Москва. 8 октября. INTERFAX.RU - Полотно "Красный квадрат" Казимира Малевича стало основой для дизайна станции московского метро "Нижние Мневники", сообщает в понедельник официальный сайт мэра столицы.

"При разработке дизайна станции "Нижние Мневники" авторы проекта вдохновлялись полотнами знаменитого художника Казимира Малевича. Центральную часть платформы, например, украсит похожая на его картину "Красный квадрат" арка с колоннами ярко-красного цвета. Гармонично контрастировать с ними будут стены платформы, их выполнят в темно-серых тонах", - отметил главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов.

Сообщается, что дизайн-проект новой станции утвердила Москомархитектура. Потолок платформы, эскалаторы и вестибюль станции будут декорированы геометрическими фигурами. Потолочные балки сделаны в виде красных прямоугольников, светильники похожи на металлические треугольники.

Потолок над платформой будет трехмерным, его сконструируют из светящихся черно-белых труб длиной по 150 метров. Наземные вестибюли оформят в контрастных тонах: темные фасады будут сочетаться с ярко-красными арками.

Станция "Нижние Мневники" станет частью Большой кольцевой линии метро (БКЛ). Всего на новой ветке, протяженность которой составит 69 км, заработает 31 станция. Завершение строительства БКЛ планируется в 2021-2022 годах.

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Теги: Москва, Нижние Мневники, Казимир Малевич

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