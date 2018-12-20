Суд в Москве рассмотрит вопрос об аресте гендиректора хлебозавода "Черкизово"

Москва. 20 декабря. INTERFAX.RU - Преображенский суд Москвы в пятницу рассмотрит ходатайство следствия о заключении под стражу генерального директора столичного хлебозавода "Черкизово" Яна Соловьева, обвиняемого по делу о невыплате заработной платы.

Заседание назначено на 11:00. В среду слушание было отложено по ходатайству прокуратуры для того, чтобы следствие представило дополнительные материалы в обоснование необходимости избрания бизнесмену меры пресечения в виде ареста.

Я.Соловьеву предъявлено обвинение в полной невыплате свыше двух месяцев заработной платы из корыстной заинтересованности с тяжкими последствиями (ч.3 ст.145.1 УК РФ).

Как сообщала официальный представитель московского главка Следственного комитета России (СКР) Юлия Иванова, в ходе допроса Я.Соловьев "частично признал вину и дал показания по обстоятельствам расследуемого дела".

Кроме того, с 14 декабря начались выплаты задолженностей перед работниками, уточняли в столичном СКР. В настоящее время, согласно информации ведомства, выплачено более 700 тыс. рублей.

Ранее в прокуратуре Москвы "Интерфаксу" сообщили, что по материалам прокурорской проверки в отношении руководителей ТД "Настюша" (дочерняя компания ОАО "Черкизово"), одного из крупнейших производителей хлебопродуктов в России, возбуждено уголовное дело о длительной невыплате заработной платы. По данным ведомства, в настоящее время долг как перед бывшими сотрудниками, так и перед работниками предприятия превысил 80 млн рублей.

В свою очередь, Иванова сообщала, что сумма задолженности перед не менее чем 100 работниками организации составила свыше 10 млн рублей.

Следствие полагает, что с августа 2018 по настоящее время гендиректором ОАО "Черкизово" в нарушение требований Конституции РФ, трудового законодательства и условий, заключенных с работниками юридического лица трудовых договоров, "при наличии финансовой возможности полностью не выплачивалась заработная плата".