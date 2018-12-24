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Москва

В московском парке "Зарядье" появятся "левитирующие" елки

Москва. 24 декабря. INTERFAX.RU - Шесть ведущих домов моды Москвы установят дизайнерские "левитирующие" елки в парке "Зарядье", сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе парка в понедельник.

"Новые конструкции "Левитирующие елки" появятся 26 декабря в павильоне Медиацентр вдоль витринных окон. Необычные елки представляют собой конусы, высотой 35 см. Некоторые из елок не только сделаны по индивидуальным эскизам, но и выполнены из авторских дизайнерских тканей", - рассказал представитель парка.

По его словам, дизайнерам не выдавали "четкого технического задания" на оформление такой елки.

"Мы не выдавали какого-то конкретного задания дизайнерам, так как это творческий процесс, который ограничен лишь некоторыми техническими моментами, например размером и весом конструкции", - отметил сотрудник пресс-службы.

Он рассказал, что дизайнеры использовали совершенно разные материалы и стили для оформления елок. "Например, ткани собственного дизайна, дополненные черными и белыми стразами, вырезанные в лубочном стиле игрушки, авторские фигурки муравья и другие оригинальные решения", - добавил он.

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Теги: Зарядье, Москва

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