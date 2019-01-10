Москва

В Москве заработали две платформы железнодорожной станции "Карачарово"

Есть обновление от 15:45

Москва. 10 января. INTERFAX.RU - Мэр Москвы Сергей Собянин и гендиректор ОАО "РЖД" Олег Белозеров в четверг открыли новый остановочный пункт "Карачарово" Горьковского направления Московской железной дороги и ознакомились с ходом строительства станции метро "Нижегородская".

"Перед Новым годом и в первые дни Нового года была введена первая и вторая платформы станции "Карачарово", которая была перенесена ближе к станции МЦК", - сказал Собянин.

По его словам, перенос платформ "Карачарово" ближе к Московскому центральному кольцу сделало его более доступным для Горьковского направления железной дороги.

"Это важный этап формирования нового транспортного узла. В целом это новые восточные ворота Москвы, в которых будет сосредоточено несколько направлений различного транспорта: это Большая кольцевая линия метро, МЦК, Некрасовская линия метро, железнодорожная ветка", - сказал мэр Москвы.

В свою очередь Белозеров сообщил, что в Москве при участии городского правительства ведется большая работа по развитию железнодорожного транспорта. "Запуск новых платформ (в Карачарово - ИФ) даст возможность дополнительно останавливаться 20 парам экспрессов, и выстроить по-новому более удобное для пассажиров расписание", - сказал глава РЖД.

Новый остановочный пункт построен на 550 м ближе к станции МЦК, а время пересадки пассажиров сократилось с 15 до 5 минут. Пока их путь проходит по улице, но в ближайшей перспективе пешеходный тоннель "Карачарово" будет соединен с распределительным залом ТПУ "Рязанская", обеспечивая пересадку на метро и МЦК в теплом контуре.

В состав этого ТПУ войдут действующая станция МЦК "Нижегородская", строящаяся станция метро "Нижегородская" Некрасовской линии, остановочный пункт "Карачарово" Горьковского направления МЖД, пассажирские терминалы, обеспечивающие пересадку между различными видами транспорта, коммерческие объекты. Также планируется, что на ТПУ будет открыт центр "Мои документы" для жителей Нижегородского района.

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