В крещенских купаниях в Москве примет участие более 100 тысяч человек

Москва. 18 января. INTERFAX.RU - МЧС ожидает 110 тыс. участников крещенских купаний в Москве, для них организовано 59 мест, сообщил в пятницу представитель ведомства МЧС России Владимир Волков.

"Количество желающих искупаться в проруби с каждым годом растет, если в 2014 году искупались 94 тысячи человек, то в этом году, по прогнозам МЧС, ожидается 110 тысяч, а количество посетивших - около 180 тысяч москвичей" - сказал он

По его словам, все места для купаний прошли проверки и нарушений техники безопасности выявлено не было.

"На всех площадках организованы шатры и обогреваемые раздевалки, в отдельных местах также будут раздавать чай и горячее питание",- добавил он.